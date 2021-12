Hakimi : « Je me sens de mieux en mieux avec Messi »

Après des débuts tonitruants avec le PSG, Achraf Hakimi connaît une baisse de régime depuis quelques mois. Et ce mardi soir (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1) face au Club Bruges – dans le cadre de la 6e journée de Ligue des champions – le latéral droit parisien est pressenti pour débuter la rencontre. Présent en conférence de presse d’avant-match ce lundi, l’international marocain de 23 ans a également répondu à quelques questions de RMC Sport. Il a notamment évoqué sa relation avec Messi.

« Je me sens de mieux en mieux avec lui. C’est un grand joueur, on le sait tous. Il faut s’adapter à lui. On apprend à se connaître et faire du mieux possible pour l’équipe. Je suis content de jouer, avec des grands joueurs et dans un grand club. Je prends de plus en plus de plaisir. »

Achraf Hakimi a également été questionné sur les critiques autour de Mauricio Pochettino. « Dans le monde du football, il y a toujours beaucoup de critiques. Vous serez toujours critiqué pour quelque chose. Notre entraîneur est concentré sur le PSG et sur le match qui nous attend demain (mardi) pour améliorer les choses. Nous le voyons très concentré pour faire de grandes choses. »