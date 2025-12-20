Hakimi : « Je ne voulais pas rater cette compétition »

Blessé à la cheville depuis le 4 novembre, Achraf Hakimi a tout fait pour être prêt pour la CAN au Maroc. Présent en conférence de presse, le latéral droit du PSG a évoqué sa santé.

Depuis le début de la saison 2024, Achraf Hakimi enchaîne les matches avec le PSG et la sélection marocaine. Le latéral droit a très peu soufflé et malgré ça, il enchaînait les très bonnes performances. Mais le 4 novembre dernier, sur un très mauvais tacle par derrière deLuis Diaz, il s’est gravement blessé à la cheville. Il n’a plus joué depuis. Afin de participer à la CAN dans son pays, il a tout fait pour se soigner. À la veille du match d’ouverture contre les Comores, Achraf Hakimi s’est présenté en conférence de presse. Le numéro 2 du PSG a donné de ses nouvelles.

« Si je ne dois pas jouer pour que l’équipe gagne : je le ferai »

« Je ne voulais pas rater cette compétition. Dès que j’ai été blessé, j’ai dit au coach que je ferai tout pour jouer avec le groupe. Je ne sais pas quand je vais jouer, je me sens prêt, c’est un bon programme. On a bien travaillé, on a fait l’effort et on verra. Je ne pense pas aux choses individuelles. Je veux parler du collectif, j’ai déjà vu comment ça s’est passé au PSG, le collectif est toujours plus fort que l’individu. Ensemble, on va faire des grandes choses. Si je ne dois pas jouer pour que l’équipe gagne : je le ferai. Je pense au collectif. Si on gagne sans que je joue, ce n’est pas un problème », lance le joueur du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Présent à ses côtés, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a expliqué qu’il ne prendrait pas de risque avec Achraf Hakimi pour la rencontre de demain. « Est-ce qu’il débute, est-ce qu’on le protège ? On va voir, ça va être ma décision. Il peut débuter demain… ou pas. Je tiens à dire merci à Hakimi. Il s’est sacrifié depuis 4-5 semaines comme personne n’aurait pu le faire pour son pays. Déjà pour ça c’est un exemple pour les joueurs et le staff. Le protocole qu’on avait mis après sa blessure est plus que positif. »