Hakimi : « Je pense que l’on a tout fait pour gagner »

Pour son deuxième match de la saison, le PSG s’est incliné contre Lens lors du Trophée des champions. Achraf Hakimi a salué le bon match de son équipe malgré la défaite.

Le PSG ne remportera pas un deuxième trophée pour son deuxième match de la saison 2026-2027. Opposé au RC Lens lors de la finale du Trophée des champions, le club de la capitale a totalement dominé la rencontre mais a manqué de précision devant le but. Malgré pratiquement 40 minutes en supériorité numérique, les Parisiens ont péché dans la finition et ont vu les Lensois marquer sur un coup du sort, une frappe complètement ratée qui a atterri dans les pieds de Thauvin, qui a trompé Matvey Safonov (1-0). Au micro de Ligue 1 +, Achraf Hakimi est revenu sur ce revers parisien.

« On a tout fait pour gagner mais malheureusement on n’a pas marqué «

« Je pense que l’on a tout fait pour gagner. On a eu des occasions, on a contrôlé tout le match. Après, il y a des situations que l’on ne peut pas contrôler. Venir jouer ici, dans un terrain qui n’est pas neutre, sans nos supporters. C’est une finale, donc je pense que l’on devait jouer dans les mêmes conditions, mais ce n’était pas le cas. Ce ne sont pas des excuses, on a tout fait pour gagner mais malheureusement on n’a pas marqué ce qui était le plus important. À la fin, tout ça compte. Mais content du travail de l’équipe. Ça a pesé le public qui pousse Lens ? Non, je pense que c’est une finale. J’ai déjà joué beaucoup de finales, on a joué des matches sur des terrains neutres, avec la moitié du stade avec nos supporters et l’autre moitié avec l’équipe adverse. Là, ça reste plus un match de Ligue 1 à l’extérieur. Si on veut continuer à faire grandir notre championnat, il faut regarder ça. Mais comme je l’ai dit, ce ne sont pas des excuses. C’est vrai que cela a aidé un petit peu, mais ce n’est pas des excuses, on va continuer à travailler. Les raisons de la défaite ? On essaye de nous mettre en forme. C’est vrai qu’il y a des joueurs qui sont arrivés plus tard, qui n’ont pas fait beaucoup d’entraînements. Nos entraînements, ce sont les matches. On a joué un match mercredi et après on a récupéré. À cette période de la saison, on essaye de récupérer le plus vite possible et d’être en forme le plus vite possible. C’est notre objectif maintenant. On continue pour être prêts. »