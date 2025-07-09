Hakimi : « Je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe »

Malgré une saison à rallonge, Achraf Hakimi a encore réalisé une rencontre de haut vol lors de la large victoire du PSG contre le Real Madrid. Le latéral droit a salué le beau succès parisien.

Encore une fois titulaire ce soir contre le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs, Achraf Hakimi a offert une prestation XXL lors de la victoire du PSG contre les Madrilènes en demi-finale (4-0). Passeur décisif sur le deuxième but de Fabian Ruiz, l’international marocain a encore une fois été décisif lors d’une rencontre du PSG. À l’issue de ce beau succès, au micro de DAZN, le numéro 2 du PSG a souligné la belle performance de son équipe.

« Le coach m’a donné sa confiance »

« On est plus tranquille après la victoire. On mérite, on a fait un effort incroyable. Avec la chaleur, le match n’était pas facile. Il y avait aussi en face une équipe avec des grands joueurs. On a fait un travail magnifique. Pourquoi le Real m’a laissé partir ? Ce sont eux qui ont décidé ça. Je suis content de ça, ils m’ont laissé faire ce que j’aime faire, c’est-à-dire jouer et prendre du plaisir. Le coach m’a donné sa confiance, la liberté de jouer au milieu de temps en temps, de rester ouvert, mais aussi de défendre, ce qui est important dans mon poste. Je sais qu’avec mes coéquipiers, Marqui ou Joao qui fait un travail magnifique. Quand je monte, il fait ma couverture et ça compense comme ça, cela me donne la tranquillité pour aller aider les attaquants. Je suis très content et je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe. »