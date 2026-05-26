Hakimi : « Je rêvais de gagner une Ligue des champions avec le PSG »

Blessé depuis le 28 avril dernier, Achraf Hakimi pourrait faire son retour à la compétition avec le PSG lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Il a évoqué ce choc pour l’UEFA.

Le PSG vise le back-to-back en Ligue des champions. Pour cela, il devra se défaire d’Arsenal en finale de l’édition 2025-2026 ce samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6). Une rencontre que pourrait disputer Achraf Hakimi. Touché à la cuisse droite lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes le 28 avril dernier (5-4), le latéral droit marocain a participé à l’entraînement collectif à quatre jours de la finale, se disant à 100% pour ce choc. L’ancien de l’Inter Milan s’est confié au site internet de l’UEFA sur cette finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal.

« Je rêvais de gagner une Ligue des champions avec le PSG et de faire partie de leur histoire »

« Ce n’est pas une pression. C’est une responsabilité et surtout une motivation. Savoir que les gens vous respectent donne une motivation supplémentaire pour savoir comment gérer le jeu et comment aborder ce genre de matches. Pour moi, c’est une extra motivation. Je rêvais de gagner une Ligue des champions avec le PSG et de faire partie de leur histoire. Quand on a gagné la première pour notre club, nos supporters, tout le monde, on s’est sentis soulagés et ça nous a enlevé un poids. Maintenant, il est temps de profiter du processus et de la finale de cette compétition une fois de plus. »