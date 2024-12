Hakimi : « Très content et très fier de porter ce brassard »

Achraf Hakimi est très certainement le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Le latéral droit marocain fait désormais partie des vice-capitaines du club. Une fierté pour lui.

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2021, Achraf Hakimi s’est très vite imposé comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif du PSG, quel que soit l’entraîneur qui était sur le banc des Rouge & Bleu. Avec le départ de son ami Kylian Mbappé, l’international marocain est devenu l’un des vice-capitaines du club de la capitale. Sur le terrain, il est très certainement le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Son entraîneur, Luis Enrique, s’est montré dithyrambique envers son numéro 2, expliquant qu’il n’avait jamais entraîné un latéral droit aussi fort.

« Je suis content de ma saison. J’espère continuer comme ça »

Dans une interview accordée à Téléfoot, Achraf Hakimi est revenu sur son nouveau rôle au sein du PSG. « Je suis content de ma saison. J’espère continuer comme ça, continuer à aider l’équipe et de tout donner pour que l’équipe face de grandes choses collectivement. Ma position sur le terrain ? Elle change beaucoup durant le match. C’est une chose que le coach m’a apprise. Je suis content de cette chose que l’on a trouvée avec le coach. Vice-capitaine ? J’apprends beaucoup de ce nouveau rôle que le club m’a donné. Je suis très content, très fier de porter ce brassard. L’académie PSG au Maroc ? Avec ce projet, on essaye de donner la possibilité aux jeunes Marocains de jouer plus facilement au football. Je suis très heureux de ce projet. J’espère qu’il va bien marcher pour que l’on trouve de nouveaux bons joueurs marocains. Le Ballon d’Or africain ? Content de voir que le résultat du travail que je fais depuis que je suis enfant me permet d’être dans les finalistes de ce trophée. J’espère remporter ce trophée important de ma carrière. »