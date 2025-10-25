Hakimi : « La philosophie de jeu du coach me va très bien »

Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait à Brest pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Grâce à un doublé d’Achraf Hakimi et un but de Désiré Doué, le PSG renoue avec le succès en Ligue 1.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi après-midi avec le déplacement à Brest dans le cadre de la neuvième journée. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale s’est logiquement imposé grâce à deux buts de son capitaine du jour, Achraf Hakimi et un but de Désiré Doué (0-3). Au micro de BeIN Sports 1, Achraf Hakimi, élu homme du match, a évoqué cette belle victoire parisienne.

« Le coach essaye de mettre tous les joueurs dans leurs meilleures conditions »

« Je me sens bien. Le coach essaye de mettre tous les joueurs dans leurs meilleures conditions. Je pense que la philosophie de jeu du coach, elle me va très bien. Je me trouve très bien avec mes coéquipiers et j’essaye de bien performer avec l’équipe. Le Ballon d’Or Africain ? Comme je le dis tout le temps, c’est un rêve d’être nominé pour des trophées individuels. Je suis content d’être performant comme ça. Pour arriver à nos objectifs, qui sont de gagner des titres collectifs. Après, si j’arrive à avoir le Ballon d’Or africain, c’est vraiment un plaisir. On va continuer à travailler. »