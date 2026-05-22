Hakimi : « Luis Enrique a changé ma mentalité et mon attitude sur le terrain »

Lors du Media Day de l’UEFA en milieu de semaine, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a loué le travail de Luis Enrique depuis son arrivée à Paris.

À un peu plus d’une semaine de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai à Budapest, le PSG poursuit sa préparation. Les Rouge & Bleu espèrent arriver avec un effectif au complet. Blessé à la cuisse depuis la demi-finale aller face au Bayern Munich (5-4), le 28 avril dernier, Achraf Hakimi est sur le chemin du retour. L’international marocain est même pressenti pour débuter la rencontre contre les Gunners.

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« Luis Enrique a fait de moi un meilleur joueur et un meilleur homme »

Lors du Media Day de l’UEFA au Campus PSG, mercredi, le latéral droit parisien a donné de ses nouvelles au micro de Sky Sport : « Je me sens mieux. Il me reste encore un peu de travail avant de retrouver l’équipe, mais j’espère être au top de ma forme pour la finale », a déclaré le Marocain de 27 ans, avant de se pencher sur la finale de C1.« C’est formidable d’atteindre une deuxième finale consécutive, le parcours n’a pas été facile. Il faudra rester concentrés car Arsenal est une équipe très forte. »

Surtout, Achraf Hakimi a salué le travail de Luis Enrique depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu : « Luis Enrique a changé la mentalité du PSG. Il a changé ma mentalité et mon attitude sur le terrain. Il a fait de moi un meilleur joueur et un meilleur homme. Il a complètement transformé l’ambiance au PSG. Depuis son arrivée, la mentalité de chacun a changé : maintenant, on est une équipe, on joue les uns pour les autres, on court les uns pour les autres, on est une famille. »