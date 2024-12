Devenu un élément incontournable de l’effectif de Luis Enrique, Achraf Hakimi a pris une place importante au sein du groupe du PSG.

Arrivé au PSG à l’été 2021, Achraf Hakimi est devenu un élément incontournable sous les ordres de Luis Enrique. L’international marocain fait partie des joueurs majeurs de l’effectif et a été nommé parmi les vice-capitaines cette saison. Et en cette fin d’année 2024, le latéral droit de 26 ans a fait le bilan de son année dans un entretien au site officiel du club. Extraits choisis.

À lire aussi : Achraf Hakimi a prolongé son contrat au PSG

Quel regard porte-t-il sur son année 2024 ?

« Je pense que le bilan est très bon. On a réalisé une belle saison collectivement et, individuellement, je suis très content de ce que j’ai fait. J’espère pouvoir poursuivre comme ça, continuer à aider l’équipe en donnant tout ce que j’ai pour que l’on puisse accomplir de grandes choses collectivement. Le coach me donne confiance mais il m’aide aussi à voir autrement sur le terrain. Avec lui, j’apprends. Mon positionnement change beaucoup pendant les matches et c’est quelque chose que j’ai appris grâce à lui. J’en suis très content et maintenant je veux continuer à tout donner, tout le temps. »

Comment a-t-il pris les mots de Luis Enrique, qui le considère comme le meilleur latéral droit ?

« Oui bien sûr, ça fait du bien quand ton coach dit des choses comme ça. Surtout, ça te donne encore plus de motivation pour continuer à travailler pour justement lui rendre cette confiance. Tu as envie de le remercier sur le terrain après de telles paroles et ça te pousse à tout donner pour lui et pour le club. »

Son ressenti après avoir porté le brassard de capitaine à quelques reprises

« J’apprends beaucoup de ce nouveau rôle que le club et l’équipe m’ont donnés. Je parle beaucoup avec Marquinhos, avec Presnel Kimpembe à propos de ça, ils m’aident beaucoup. En tout cas, je suis très heureux, très fier de pouvoir porter ce brassard. J’espère pouvoir rester encore longtemps ici et apporter de la fierté à tous les Parisiens. »

Ce que représente le fait d’être parmi les cinq finalistes du Ballon d’Or Africain 2024

« De la fierté, beaucoup de fierté d’être nommé. Je suis content parce que c’est aussi le résultat de tout le travail que j’ai accompli depuis que je suis petit. Ça me donne aussi beaucoup de motivation pour la suite, pour continuer à travailler et être encore nommé pour cette récompense à l’avenir. Ça va être un moment important que je veux passer avec ma famille, avec ma mère, avec mes enfants. Si je peux gagner ce trophée, je veux qu’ils soient avec moi, parce que ma famille c’est ce qu’il y a de plus important pour moi. Ils sont toujours à mes côtés dans les bons moments, comme dans les moment plus difficiles donc je veux profiter de ce moment avec eux. »