Hakimi : « Mbappé, il est content ici, je le vois heureux »

L’avant match du PSG / Benfica de ce soir (1-1) en Ligue des Champions a été fortement perturbé par la rumeur, relayé par de très nombreux médias, d’un souhait de Kylian Mbappé de quitter les Rouge & Bleu dès le mercato hivernal. Une rumeur balayé par Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, en marge de la rencontre.

Ami de l’attaquant, Achraf Hakimi a été interrogé sur le supposé spleen de l’ancien monégasque en zone mixte. Le latéral marocain a assuré que Mbappé était content au PSG. « J’ai vu un Kylian concentré sur le match et le club. On n’a pas parlé de ça. C’est vous qui sortez les choses de leur contexte. Lui est concentré sur le club, il est content ici. Je le vois heureux et je pense que c’est le plus important. »

Pour PSG TV, Achraf Hakimi est revenu sur ce match nul contre le Benfica (1-1), durant lequel il a offert une prestation mitigé (noté 5,5 par la rédaction de CS), étant tout de même souvent oublier par ses coéquipiers.

« Benfica a vraiment bien joué. Ils ont des joueurs de qualité, ils l’ont montré au match aller comme au match retour. Ça a été compliqué pour nous, mais je pense que nous avons vraiment bien travaillé. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions, du beau jeu. Au final, nous n’avons pas pu marquer ce deuxième but, mais nous espérons maintenant continuer comme ça dimanche. Il y a toujours du positif à retenir. Nous sommes premiers de notre groupe, premiers également en championnat. Nous travaillons sereinement, le groupe vit bien, et je suis sûr que les résultats suivront. »