Hakimi : « Mon triplé ? C’est incroyable pour un latéral »

Titulaire ce vendredi soir, Achraf Hakimi a participé au festival du PSG contre Le Havre ce soir avec un triplé (1-5). L’international marocain s’est réjoui de ce succès parisien.

Ce vendredi soir, le PSG se déplaçait au Havre dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Après avoir été mené au score, le club de la capitale a rapidement réagi, notamment grâce à Achraf Hakimi, qui s’est offert un triplé et deux passes décisives lors de la large victoire des Rouge & Bleu au stade Océane (1-5). Au micro de Ligue 1 +, l’international marocain, qui s’est offert le premier triplé de sa carrière, est revenu sur sa prestation.

« Le coach me laisse beaucoup de liberté »

« Le ballon après le triplé ? Je l’ai récupéré, il est dans le vestiaire. J’espère que mes coéquipiers sont en train de le signer. Mon triplé ? C’est incroyable pour un latéral. C’est quoi mon poste ? La formation, c’est latéral (rire !). Après, le coach me laisse beaucoup de liberté. Mes coéquipiers m’ont aussi beaucoup aidé à trouver des espaces, à me couvrir quand je suis en attaque. Je suis très content, je me sens à l’aise. Comme je le dis, le coach me donne de la confiance et sur le terrain, je me sens très bien. Je me sens à l’aise. Jouer avec ses coéquipiers, c’est plus facile. On s’entraîne chaque jour de la même manière, toujours avec le ballon, une chose dont je suis très content. Après, sur le terrain, je me sens à l’aise. Être devant le but, aller en attaque, ce sont des choses dans lesquelles je prends du plaisir. Je veux continuer à aider mon équipe. Mon troisième but ? De temps en temps je reste comme un numéro 9, je finis les actions comme un neuf. Le coach me donne une liberté, mes coéquipiers prennent ma place quand je monte. C’est une connexion entre nous. Je suis très content de ça. Ma discussion avec Luis Enrique ? À un moment, je suis en train de parler avec l’arbitre de touche. Je lui ai demandé s’il avait vu si j’étais hors-jeu et il m’a dit : « Je ne sais pas, je pense que vous avez marqué. » Après, je continue de parler de façon rigolote avec lui et le coach pensait que je protestais. Il m’a dit de rester concentré. Il me demande toujours ça, c’est vrai que je parle beaucoup avec les arbitres. Cette fois-ci, c’était pour parler de mon but et pas faire de la mauvaise foi. Je suis content qu’il m’ait donné le but. »