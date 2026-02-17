Hakimi, Monaco… Les chiffres clés avant le barrage de la Ligue des champions

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) le PSG affronte Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette rencontre.

Le PSG devra passer par les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et comme la saison dernière, ce sera contre un club de Ligue 1. Après Brest, c’est Monaco que le club de la capitale devra éliminer pour continuer de défendre son titre. S’il arrive à éliminer le club de la Principauté, le PSG se qualifiera pour la 14e fois de suite en huitièmes de finale une performance réalisée seulement par le Bayern Munich et le Real Madrid, si le club espagnol se qualifie face au SL Benfica, indique Michel Kollar, historien du PSG sur le site internet des Rouge & Bleu.

50e match de Ligue des champions avec le PSG pour Hakimi ?

Ce barrage aller sera la 34e rencontre entre le PSG et l’AS Monaco depuis 2013. Le club monégasque va dépasser Lyon (33 matches), et devenir l’adversaire le plus assidu des Parisiens depuis 12 ans pour un bilan de 18 victoires, huit nuls et sept défaites. Annoncé titulaire ce soir, Achraf Hakimi devrait jouer son 50e match de Ligue des champions sous le maillot des Rouge & Bleu. L’AS Monaco va d’ailleurs devenir le 58e adversaire en Ligue des champions, succédant au Sporting CP. L’ASM deviendra le 97e adversaire européen toutes compétitions confondues. Ce sera le 117e affrontement entre les deux équipes, record pour un adversaire du PSG devant Lyon et Marseille (112 matches), puis Bordeaux et Nantes (110 matches). Le bilan est de 37 victoires, 30 nuls et 49 défaites. Ce Monaco / PSG sera le 181e match du PSG en Ligue des champions. Le bilan est de 97 victoires, 32 nuls et 51 défaites.