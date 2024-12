Hakimi : « Nous avons fait un très grand match »

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Monaco dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Dans un match spectaculaire, le club de la capitale s’est imposé (2-4) et prend dix points d’avance en tête du championnat.

Très certainement le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison, Achraf Hakimi a encore une fois été très bon ce mercredi soir sur la pelouse de Monaco lors de la victoire des Rouge & Bleu contre les Monégasques (2-4), ce qui leur permet de prendre dix points d’avance en tête de la Ligue 1. L’international marocain aurait pu marquer, mais a vu son centre-tir s’écraser sur le poteau. Il a de nouveau été décisif en offrant le but de l’ouverture du score à Désiré Doué. Au micro de BeIN Sports 1, le numéro 2 du PSG a savouré ce beau succès parisien.

A voir aussi : Dembélé : « On a tout fait pour revenir avec la victoire »

« Qu’est-ce qui a fait la différence ce soir ? L’attitude de l’équipe »

« Je suis très satisfait du match. Individuellement, collectivement, nous avons fait un très grand match. Je suis très satisfait de ces trois points. Qu’est-ce qui a fait la différence ce soir ? Surtout, l’attitude de l’équipe. Dès la première minute, nous savions que cela allait être un match difficile contre une très bonne équipe qui a déjà montré qu’elle avait de la qualité. Nous avions envie de rentrer dans ce match comme il le fallait et montrer que nous étions là pour marquer le championnat. Nous voulons ce titre. Ma passe décisive ? C’est une action collective. On se connait tous bien, on cherche la profondeur. J’ai vu où était mon coéquipier libre et je lui ai envoyé le ballon. On avait déjà fait ça en Ligue des champions. »