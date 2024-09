Hakimi : « On a été patient et on a réussi à marquer »

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a dû attendre la fin de la rencontre pour s’offrir la victoire contre Girona (1-0). Achraf Hakimi a salué la patience de son équipe ce soir.

Le PSG aurait très certainement préféré un autre scénario pour sa première rencontre de Ligue des champions de la saison contre Girona. Dominateurs, les Parisiens n’ont pas réussi à afficher leur jeu habituel et ont dû attendre les quinze dernières minutes de la rencontre pour se procurer des occasions franches et enfin s’offrir la victoire grâce à un centre-tir de Nuno Mendes qui est entré dans les filets après une très grosse bourde du gardien du club espagnole. Même s’il a attendu la 89e minute pour se libérer, le club de la capitale mérite sa victoire. À l’issue de la rencontre, Achraf Hakimi a souligné cette victoire importante dans une rencontre difficile pour les Parisiens.

« Il fallait aller la chercher »

« On a marqué à la fin, c’était un match difficile. Ils ont essayé de nous prendre le ballon, de faire un bon pressing. On a été patient et on a réussi à marquer. C’était un peu frustrant que ça ne veuille pas rentrer. On a pris des bonnes décisions à la fin, avec un peu de chance, mais il fallait aller la chercher, lance le numéro 2 du PSG en zone mixte dans des propos relayés par L’Equipe. On a eu beaucoup d’occasions, on a essayé de trouver les espaces, puis ils ont baissé un peu de rythme aussi. L’entraîneur me demande de créer des espaces, je suis un joueur qui veut aider l’équipe. Je suis content de mon travail. »