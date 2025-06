Hakimi : « On doit continuer à travailler et bien récupérer pour la suite »

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a pas tremblé face à Seattle Sounder avec une victoire tranquille (2-0).

Le PSG a rempli son objectif. Deuxième du groupe avant sa rencontre face à Seattle Sounder, le club de la capitale s’est imposé sans forcer face à la formation de MLS (2-0). Les joueurs de Luis Enrique terminent même en tête de leur groupe devant Botafogo. Buteur et élu homme du match, Achraf Hakimi est revenu sur la performance des champions d’Europe au micro de DAZN.

Pas de match facile dans cette compétition

« Oui, il n’y a pas de match facile, c’est la Coupe du monde (des clubs). On sait que chaque match qu’on va jouer sera plus difficile. On doit rester concentrés de la première à la dernière minute et aujourd’hui on a montré du caractère. On a montré qu’on méritait de gagner. »

L’état de forme de l’équipe sur cette phase de groupes

« On savait que ce n’était pas facile de venir ici. Il y a beaucoup de soleil et le terrain était un peu sec. On a bien travaillé. On ressent la fatigue de la fin de saison mais on est prêts. On doit continuer à travailler et bien récupérer pour la suite. »