Hakimi : « On est ambitieux et on veut continuer à gagner »

Dans le choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone (4-2). Achraf Hakimi a savouré ce succès.

Vainqueur de ses deux premiers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG affrontait le FC Barcelone ce mardi soir dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue. Dans ce choc, le PSG a réalisé une très belle performance et s’est offert un très beau succès face à la meilleure équipe d’Europe depuis le début de la saison (4-2). Au micro de Canal Plus, Achraf Hakimi s’est félicité de ce succès parisien, lui qui a été décisif avec une passe décisive pour Fabián Ruiz sur le dernier but parisien.

« Ce sont des matches que l’on aime jouer »

« On est fatigué. On a beaucoup couru. Mais on est très contents pour la victoire et les trois points. À la fin du match, je suis fatigué. Ça fait longtemps que je n’ai pas marqué ? C’est vrai que sur le terrain j’essaye de donner le maximum mais après, je suis fatigué à la fin. Je suis très content de ma passe décisive, mais c’est vrai que cela fait longtemps que j’ai pas marqué. Aujourd’hui, j’ai encore eu des occasions pour marquer, mais cela ne voulait pas rentrer. Des matches que l’on vise pour envoyer des messages ? Quand on joue des équipes de cette qualité, de ce niveau, ce sont des matches que l’on aime jouer et où on veut montrer notre niveau. On est ambitieux et on veut continuer à gagner et faire quelque chose de gros encore une année de plus. Les blessés ? Marquinhos, je ne sais pas, je ne l’ai pas vu. Ousmane, il va passer une IRM demain comme Kvara. On espère que ce n’est pas quelque chose de grave. »