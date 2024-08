Hakimi : « On s’est amusés et les supporters avec nous aussi »

Pour sa première au Parc des Princes, le PSG a réalisé un véritable festival face au Montpellier Hérault (6-0) avec une prestation collective attrayante.

Les supporters du PSG ont vécu une soirée de rêve ce vendredi soir au Parc des Princes. Opposés au Montpellier Hérault, les joueurs de Luis Enrique ont livré un véritable festival offensif et collectif avec un large succès sur le score de 6-0. Après la rencontre, Achraf Hakimi, buteur ce soir, est revenu sur la performance parisienne au micro de DAZN.

La victoire face au MHSC

« On est très contents pour le résultat, le match, le travail qu’on a fait aujourd’hui et pour mon but aussi (rires). Aujourd’hui, on a mis à disposition le travail que le coach a dit. Ça passait bien et on en a profité. On s’est amusés et les supporters aussi avec nous. »

La bonne ambiance dans le groupe

« On a un groupe très jeune avec des nouveaux joueurs. On a une bonne ambiance entre nous, on essaye de profiter entre nous. Sur le terrain, on essaye de combiner entre nous et après c’est le plaisir. »

La communion totale avec le Parc des Princes ce soir ?

« C’est très important la connexion entre les joueurs et le public. On a besoin de tous les supporters cette année. L’année dernière, ils étaient derrière nous et on a fait une bonne saison et j’espère que cette année ils resteront encore avec nous. »