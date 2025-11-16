Hakimi parmi les finalistes pour remporter le Ballon d’Or africain

Auteur d’une année 2025 historique avec le PSG, Achraf Hakimi est logiquement en lice pour remporter le titre de meilleur joueur africain en 2025.

Actuellement blessé, Achraf Hakimi pourrait bientôt se consoler avec un titre individuel prestigieux. Auteur d’une année 2025 stratosphérique avec le PSG, le latéral droit marocain est logiquement en course pour soulever le Ballon d’Or africain 2025. Favori pour remporter cette distinction, le joueur de 27 ans fait partie des trois finalistes pour remporter ce Ballon d’Or, comme l’a dévoilé la CAF ce dimanche. Achraf Hakimi sera notamment en concurrence avec Mohamed Salah (Egypte / Liverpool) et Victor Osimhen (Nigéria / Galatasaray). Le vainqueur sera connu le mercredi 19 novembre lors de la cérémonie des CAF Awards organisée à Rabat.