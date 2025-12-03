Hakimi poursuit son travail de rééducation individuel
Touché à la cheville début novembre, le latéral droit marocain, Achraf Hakimi, poursuit sa reprise individuelle au Campus PSG.
Blessé sévèrement à la cheville le 4 novembre dernier face au
Bayern Munich, le latéral droit du
PSG, Achraf Hakimi, a entamé une course contre la
montre pour pouvoir disputer la CAN avec le
Maroc. Le joueur de 27 ans espère pouvoir être
disponible pour le premier face aux Comores le 21
décembre prochain.
Ainsi, l’international marocain met tout en oeuvre pour soigner sa cheville gauche. Après avoir entamé son protocole de soins à Murcie, en Espagne, le défenseur parisien a effectué son retour au Campus PSG il y a quelques jours. Et ce mardi, Achraf Hakimi a poursuivi son travail de rééducation en individuel, comme le montre les images du compte X du PSG. Le Ballon d’Or africain 2025 a retiré sa botte orthopédique et a intensifié son entraînement de rééducation avec des exercices de renforcement.
À fond. Tous les jours 🫡— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 2, 2025
Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation individuel. 💪 pic.twitter.com/gNVsZ6NnPd