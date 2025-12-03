Hakimi poursuit son travail de rééducation individuel

Touché à la cheville début novembre, le latéral droit marocain, Achraf Hakimi, poursuit sa reprise individuelle au Campus PSG.

Blessé sévèrement à la cheville le 4 novembre dernier face au Bayern Munich, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a entamé une course contre la montre pour pouvoir disputer la CAN avec le Maroc. Le joueur de 27 ans espère pouvoir être disponible pour le premier face aux Comores le 21 décembre prochain.



Ainsi, l’international marocain met tout en oeuvre pour soigner sa cheville gauche. Après avoir entamé son protocole de soins à Murcie, en Espagne, le défenseur parisien a effectué son retour au Campus PSG il y a quelques jours. Et ce mardi, Achraf Hakimi a poursuivi son travail de rééducation en individuel, comme le montre les images du compte X du PSG. Le Ballon d’Or africain 2025 a retiré sa botte orthopédique et a intensifié son entraînement de rééducation avec des exercices de renforcement.

À fond. Tous les jours 🫡



