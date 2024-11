Hakimi, Ruiz, buts… les chiffres clés après PSG / Toulouse

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1 (3-0). Achraf Hakimi a brillé avec une passe décisive, alors que l’attaque du PSG se porte bien en championnat.

Pour son retour sur les terrains, le PSG affrontait Toulouse – au Parc des Princes – hier soir pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Quatre jours avant le match capital en Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich, les Parisiens se sont largement imposés (3-0) grâce à des buts de Joao Neves, Lucas Beraldo et Vitinha. Titulaire et capitaine, Achraf Hakimi a délivré sa quatrième passe décisive en Ligue 1 cette saison. Comme le rapporte Stats Foot, compte X spécialisé sur les statistiques, le latéral droit a été décisif six fois sur ses sept dernières titularisations au Parc des Princes en Ligue 1 (deux buts, cinq passes décisives). Entré en jeu en seconde période, Fabian Ruiz a poursuivi sa série de matches sans défaite en Ligue 1. Il reste en effet sur 35 matches sans défaite en championnat (28 victoires, 7 nuls). Sa dernière défaite dans l’élite remonte au 30 avril 2023 contre le FC Lorient.

Des buts à la pelle au Parc en Ligue 1

Avec trois buts marqués, le PSG est resté dans sa moyenne de réalisations en Ligue 1. Avec 36 buts inscrits en 12 rencontres de championnat, il réalise son meilleur total dans l’élite à ce stade de la compétition depuis l’exercice 2018/19 sous Thomas Tuchel (41). Marquer au moins trois buts au Parc des Princes en Ligue 1 pour le PSG, c’est une simplicité. Il l’a fait cinq fois lors de ses six derniers matches dans son antre. Enfin, avec 32 points après 12 journées, le PSG réalise le troisième meilleur nombre de points après douze journées de Ligue 1 derrière le… PSG en 2018/19 (36) et Lille en 1949/50 (33).

Vitinha, un milieu buteur

De son côté, sur son site internet, le PSG évoque une série de six victoires consécutives en Ligue 1 au Parc des Princes en Ligue 1. « Les Parisiens viennent ainsi d’égaler leur meilleure série du genre sous les ordres de Luis Enrique. » Buteur hier soir, Joao Neves est impliqué sur huit buts en championnat depuis le début de la saison (2 buts, 6 passes décisives). Aucun milieu ne fait mieux en Ligue 1, indique le PSG. Entré en jeu à la mi-temps, Vitinha a marqué le troisième et dernier but de la rencontre. Son deuxième but de la saison et le onzième en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG. « Depuis sa première réalisation en championnat le 15 avril 2023, il s’impose comme le deuxième buteur le plus prolifique de l’effectif actuel derrière Bradley Barcola (14 buts). » Buteur à la 84e minute face aux Violets, Lucas Beraldo a permis aux siens d’inscrire leur 8e but de la saison dans les 15 dernières minutes de la seconde période. Au sein de l’élite, aucune équipe n’en a marqué plus cette saison. « Par ailleurs, la réalisation de l’entrant Vitinha est également devenue le 8e but parisien dans un tout autre registre : celui des buts inscrits par des remplaçants en Ligue 1 cette saison, faisant de Paris l’équipe la plus performante dans ce domaine », conclut le PSG.