Hakimi : « Si on a cette personnalité et la même envie, on va passer »

Le PSG peut avoir des regrets après sa défaite cruelle face à Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions. Mais les Rouge & Bleu lancent déjà le match retour.

Après cette défaite frustrante face à Liverpool (0-1) ce mercredi soir au Parc des Princes, Luis Enrique et ses joueurs pensent déjà à la confrontation retour à Anfield le 11 mars prochain. Et l’espoir demeure après une prestation aboutie des Rouge & Bleu dans le jeu. Présent en zone-mixte après la rencontre, Achraf Hakimi s’est projeté sur cette confrontation retour face aux Reds, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Son sentiment après cette défaite

« On sort frustrés. Frustrés de perdre le match comme ça. On a vu que ce genre de rencontre est déjà arrivé cette saison, notamment contre l’Atlético (1-2, le 6 novembre). Ça fait mal de finir le match comme ça mais on est contents du travail qu’on a fait, contents de nos efforts et on est prêts pour aller jouer là-bas et gagner le match qu’on mérite de gagner. »

Quels sont les espoirs pour le match retour ?

« Avec ce que j’ai vu, il y a de l’espoir. J’ai vu de l’envie, de la personnalité de toute l’équipe. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Si on a cette personnalité et la même envie, on va passer. »

Son regard sur la prestation de Liverpool

« Ils connaissent nos qualités, ils nous ont respectés. Ils connaissent aussi l’ambiance ici et ils sont venus avec l’envie de garder le résultat pour finir le travail chez eux. Ils ne voulaient pas attaquer comme d’habitude. Mais on va aller là-bas et essayer de gagner. On doit lever la tête, c’est ce qu’on s’est dit et on a une semaine pour préparer le match retour. »