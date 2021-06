Hakimi transféré dans les dix jours, à priori au PSG (GDS)

Le plan d’action dicté par Steven Zhang, propriétaire de l’Inter, peut se résumer en deux points : 70 millions d’euros de solde positif lors du mercato estival et -15% de coûts. La première partie de cette stratégie économique porte essentiellement un nom, explique la Gazzetta dello Sport : Achraf Hakimi qui devrait officiellement faire ses adieux au club milanais d’ici 10 jours, vraisemblablement pour rejoindre le PSG, bien que Chelsea l’ait aussi repéré. Jusqu’ici Paris est le seul club à avoir déjà fait une offre : 60 millions d’euros bonus inclus. Un chiffre qui ne satisfait pas Beppe Marotta, en attente d’une augmentation de l’offre dans l’espoir “réaliste” de ramener la partie fixe le plus près possible des 70M€. Les relations avec Leonardo sont excellentes, comme le démontre le transfert en 2020 de Mauro Icardi. Une raison de plus de croire que le PSG sera la destination du joueur de couloir droit hispano-marocain de 22 ans.