Hakimi : « Très fier et très content des efforts faits par l’équipe »

Titulaire dans le couloir droit de la défense, Achraf Hakimi a encore une fois livré une performance de haut vol. A l’issue de la victoire du PSG contre le Bayern, l’international marocain a souligné la force de caractère de son équipe.

Achraf Hakimi est infatigable. Après presque 70 matches cette saison, l’international marocain a encore eu la force de se projeter vers l’avant et de réussir un festival de dribble sur le côté droit de la défense du Bayern Munich pour ensuite offrir le but de la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs à Ousmane Dembélé contre les Allemands (2-0). Au micro de DAZN, le numéro 2 du PSG a souligné la victoire dans la douleur de son équipe.

« On a fait un très bon match«

« On est très fier et aussi très content des efforts faits par l’équipe. On avait une grosse équipe en face, difficile à jouer. On a fait ce que l’on devait faire pour gagner le match. On est très content et fier de ça. Un vrai test pour le PSG et le reste de la compétition ? Oui, on sait que l’on affrontait une grosse équipe, qui joue un peu comme nous. On a fait beaucoup d’efforts aujourd’hui, on a fait un très bon match. Real ou Dortmund, qu’est-ce que je préfère ? Ce n’est pas vraiment important. Je pense qu’il faut d’abord que l’on reste concentré sur nous. On va essayer d’être prêt pour ce match. Et on va essayer de gagner. Avant de finir, je voulais avoir un mot pour Jamal Musiala. J’ai l’impression que c’est une blessure très importante pour lui. Je lui apporte tout mon soutien. J’espère qu’il reviendra vite et que l’on le reverra vite sur les terrains. »