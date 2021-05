Comme nous l’avons écrit hier, la Gazzetta dello Sport affirme qu’Achraf Hakimi a un pied au PSG. Une information qui se retrouve ce matin à la une de la version papier du journal sportif milanais. On peut lire ceci : “Achraf Hakimi est sur le départ. Les négociations entre l’Inter et le PSG sont à un stade très avancé, il ne faudra pas longtemps avant que les signatures soient sur le papier. Le club Nerazzurri va récolter une somme proche de 60 millions d’euros. Tout en cash, sans contreparties : on a d’abord parlé, à la demande du club parisien, de l’inclusion du milieu de terrain argentin Leandro Paredes dans l’accord, mais bientôt les négociations se sont déplacées vers la piste que le club de Zhang préférait, précisément pour répondre aux besoins économiques du club.” Du côté du Corriere dello Sport, on confirme l’information. Achraf Hakimi doit signer au PSG contre 70M€ (bonus compris), tout en cash. Ce que “le club Nerazzurri n’est pas en mesure de refuser”, lit-on. Achraf Hakimi (22 ans, 7 buts et 11 passes décisives cette saison) avait signé le 1er septembre 2020 à l’Inter contre 45M€. Parmi les remplaçants possibles de l’Hispano-marocain figure un certain… Alessandro Florenzi, en fin de prêt au PSG.