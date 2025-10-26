Hakimi, Vitinha, victoires… Les chiffres clés après Brest / PSG

Hier après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest lors de la neuvième journée de Ligue 1. Au lendemain de ce beau succès, petit retour en chiffres sur cette affiche.

Sur la pelouse de Brest, le PSG a retrouvé le gout de la victoire en Ligue 1 après deux nuls consécutifs. Brest, une équipe qui réussit bien au club de la capitale puisqu’il a remporté ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 au stade Francis Le Blé, établissant ainsi la plus longue série de victoires à l’extérieur d’un club contre un autre dans l’histoire de l’élite, indique le PSG sur son site internet. Les champions d’Europe aiment aussi marquer des buts contre les Bretons. Sur ses quatre matches contre le Stade Brestois en 2025, ils ont en effet fait trembler les filets à 18 reprises. Parmi les équipes du Top 5 européen, aucune ne fait mieux face à un même adversaire cette année.

Une machine à buts en 2025

Depuis le début de l’année 2025, le PSG a remporté 43 matches. C’est au moins 3 succès de plus que toute autre équipe du Top 5 en 2025, puisque le Real Madrid en compte 40. Le PSG est aussi très prolifique en cette année 2025 avec 151 buts marqués, soit au moins 16 de plus que toute autre équipe du Top 5 européen. Sur les 5 dernières années, seules 2 équipes sont parvenues à atteindre la barre des 150 buts : Manchester City (en 2021 et 2023) et le Bayern Munich (en 2021). Passeur décisif pour le premier but d’Achraf Hakimi, Vitinha compte six passes décisives toutes compétitions confondues, aucun joueur ne fait mieux parmi le Top 5 européen. Il a également aimanté les ballons hier, avec 161 ballons touchés contre Brest. C’est la troisième fois de la saison que l’international portugais dépasse les 160 passes après Angers (167) et Lens (165). Une performance qu’aucun joueur du Top 5 européen n’est parvenu à faire plus d’une fois sur la période, indique le PSG. Enfin, Achraf Hakimi s’est offert un doublé, son troisième en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG. Au 21e siècle, aucun défenseur ne compte plus de doublés que le vice-capitaine parisien en Ligue 1.