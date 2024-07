Taulier de l’effectif du PSG Handball, l’arrière gauche français, Elohim Prandi, va poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu en prolongeant son contrat jusqu’en 2028.

À un mois et demi du début d’une nouvelle saison, le PSG Handball a annoncé une excellente nouvelle. Encore lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026, Elohim Prandi a prolongé son aventure avec les champions de France en titre. Arrivé au PSG en 2020, l’international français a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2028, comme l’a annoncé le club parisien sur son site officiel.

Prandi : « Pour moi, continuer ici était une évidence »

L’arrière gauche de 25 ans a réagi à cette excellente nouvelle : « C’est une grande satisfaction de prolonger cette aventure avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, continuer ici était une évidence. Dès mon arrivée en 2020, j’ai voulu m’inscrire de manière durable dans l’histoire du Club et être un leader de ce groupe talentueux. Cette prolongation est une preuve de confiance de la direction, du coach et je leur en suis reconnaissant. Nous partageons les mêmes ambitions et nous continuerons à viser les sommets, aux côtés de nos supporters. » Avec le PSG, Elohim Prandi a remporté quatre championnats de France consécutifs (2021, 2022, 2023, 2024), deux Coupes de France (2021, 2022) et un Trophée des champions (2023). Avant le début de la saison 2024-2025, il a disputé 163 rencontres officielles avec les Rouge & Bleu pour 777 buts inscrits.

Une prolongation qui a également ravi le manager général du club, Thierry Omeyer. « Nous sommes très heureux de conserver Elohim avec nous jusqu’en 2028. C’est un joueur de très grand talent, que toute l’Europe nous envie. Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain, il a énormément progressé, jusqu’à devenir un joueur majeur de notre effectif et de l’équipe de France. Nous sommes convaincus qu’il gardera un rôle clé dans nos futurs succès. » Avant de retrouver le PSG fin août pour le Trophée des Champions, Elohim Prandi doit d’abord disputer les Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France.