Handball – Le PSG champion de France pour la 12e fois

Opposé à Istres hier soir, le PSG Handball avait besoin d’une victoire pour s’offrir le titre de champion de France. Et les Parisiens n’ont pas tremblé (39-31) à domicile.

Leader de la Liqui Moly Starligue à deux journées de la fin, le PSG Handball avait besoin d’un seul succès pour s’offrir le titre de champion de France. Hier soir, les Parisiens affrontaient – à Coubertin – Istres pour clore ce championnat. Mais le début de match ne se passe pas comme le club de la capitale le souhaitait, les visiteurs prenant rapidement trois buts d’avance (3-6, 10e). Mais le PSG ne va pas paniquer et réussir à égaliser au quart d’heure de jeu (8-8). Les deux équipes vont se rendre coup pour coup avant de voir les locaux réussir à prendre deux buts d’avance à la mi-temps (19-17).

A voir aussi : Le PSG Handball officialise deux recrues pour la saison 2025-2026

Le onzième de suite

En seconde période, le PSG Handball va accélérer et rapidement réussir à creuser un écart plus significatif (25-19, 36e). Lors de ce second acte, les Parisiens vont gérer leur avance sans jamais laisser espérer Istres d’un possible retour dans cette rencontre (33-26, 51e). Ils arriveront même à prendre jusqu’à 10 buts d’avance (39-29, 58e) pour finalement s’imposer de huit buts (39-31). Avec ce succès, les Parisiens s’assurent le titre de champion de France, le douzième de leur histoire et le onzième de suite. Une belle manière de terminer une saison délicate, eux qui ont rapidement été éliminés en EHF Champions League et qui avaient perdu le Trophée des champions contre Nantes en début d’exercice et la Coupe de France contre Montpellier il y a quelques semaines.