Handball – Le PSG concède le nul contre Chambéry (32-32)

Après sa qualification pour le Final Four de l’EHF Velux Champions League, où il affrontera Aalborg, le PSG Handball a retrouvé la Lidl Starligue avec une victoire contre Aix. Ce mercredi, les Parisiens se délaçaient à Chambéry pour se rapprocher du titre de champion de Lidl StarLigue. Dans un match disputé, le PSG Handball et Chambéry se sont rendus coup pour coup, les Parisiens rentrant tout de même aux vestiaires avec quatre buts d’avance (14-18). La deuxième mi-temps ne perd pas de son intensité, les deux équipes arrivant à pratiquement toujours trouver la faille même si le PSG arrive à avoir une avance de six buts (14-20, 32e). Chambéry va tout de même réussir à revenir à hauteur du PSG (21-21, 38e). Les deux équipes vont marquer à chaque action ou presque et le match va donc se terminer sur un score nul (32-32), le premier de la saison pour les Parisiens.