Handball – Le PSG continue son sans-faute

La section Handball du PSG réalise une saison tout bonnement extraordinaire en Liqui Moly Starligue. C’est simple, depuis l’entame de la saison en cours, les hommes de Raul Gonzalez ont remporté la totalité de leurs confrontations, ce qui n’était encore jamais arrivé. Ce dimanche, les Rouge et Bleu ont remis ça à l’occasion de la 24e journée de championnat.

Un large score à la clé

En déplacement sur le parquet de Dunkerque, meilleure défense de Liqui Moly Starligue avant le coup d’envoi de la partie, le PSG s’est littéralement baladé, ne laissant que très peu de chance et d’ouverture à son adversaire du jour. C’est Adama Keita qui a parfaitement lancé les siens en ouvrant la marque dès la 2e minute de jeu. Le score reste serré jusqu’à la 11ème minute de jeu et un but de Nedim Remili en soliste (4-7, 11e). Le PSG fera la course en tête tout au long du premier acte avec un score de plus 7 à la pause (11-18). Lors de la seconde période, Kamil Syprzak et ses coéquipiers font, petit à petit, la décision : 14-29 à la 43e suite à dix minutes de folie. Finalement, le club de la capitale enfonce le clout dans les derniers instants pour s’imposer sur le très large score de 24-37. Le PSG enchaîne donc une 24e victoire de rang et soigne, en prime, ses statistiques offensives. Avec 37 buts de plus dans l’escarcelle, Paris reste, plus que jamais, la meilleure attaque du championnat.