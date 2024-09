Handball – Le PSG débute parfaitement sa campagne européenne

Hier soir, le PSG Handball commençait sa saison européenne avec la réception de Pelister en EHF Champions League. Dans un match serré, les Parisiens se sont finalement qui se sont imposés de deux buts (31-29).

Après sa défaite lors du Trophée des Champions contre Nantes et ses victoires en Liqui Moly Starligue et Coupe de France, le PSG Handball débutait sa saison en EHF Champions League avec la réception des Macédoniens de Pelister. Le début de match entre les deux équipes est serré (5-4, 10e). Avec les parades d’Andreas Palicka, le PSG va réussir à se détacher un petit peu dans cette rencontre (13-9, 22e) avant de conserver cette belle avance pour rentrer aux vestiaires avec cinq buts d’avance (18-13).

Une frayeur en fin de match

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination, faisant monter son avance jusqu’à sept buts (23-16, 37e). Alors que le club de la capitale semblait se diriger vers une victoire tranquille, les joueurs de Pelister vont réussir à remonter et ne compter plus que deux buts de retard (29-27, 57e), infligeant un 4-0 au PSG en quatre minutes. Les Macédoniens vont même recoller à un but à 20 seconde la fin. Après un temps mort pris par Raul Gonzalez, le PSG va réussir à marquer et s’assurer la victoire (31-29). Après ce succès, les Parisiens retrouveront les parquets avec le déplacement à Limoges dimanche (17 heures) en Liqui Moly Starligue avant de retrouver l’EHF Champions League et un déplacement à Veszprem.