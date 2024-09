Handball – Le PSG giflé par Veszprém en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball jouait son deuxième match de phase de poules de l’EHF Champions League. Et les Parisiens ont été surclassés par Veszprém (41-28).

Après son succès contre Pelister en ouverture de la saison d’EHF Champions League (31-29), le PSG Handball se déplaçait sur la pelouse d’un gros morceau européen pour sa deuxième journée de la phase de poules de l’EHF Champions League, Veszprém. Le début de la rencontre est serré, les deux équipes se rendant coup pour coup (4-4, 7e). Mais le club hongrois va ensuite réussir à se détacher (9-6, 14e) et gérer un avantage entre plus trois et plus quatre pendant les quinze dernières minutes de la première mi-temps. Les coéquipiers de Luka Karabatic rentreront finalement aux vestiaires avec un déficit de trois buts (18-15).

Les Parisiens ont sombré en fin de deuxième mi-temps

En seconde période, le PSG Handball va rapidement réussir à recoller à deux buts (18-16, 31e) avant de voir Veszprém de nouveau accélérer et prendre cinq buts d’avance (25-20, 37e). Après cette accélération, les Parisiens vont vivre un véritable calvaire et voir les Hongrois s’envoler au score (29-21, 41e). Les joueurs de Raul Gonzalez vont totalement sombrer dans les quinze dernières minutes de la rencontre et voir Veszprém se balader pour finalement s’imposer de treize buts (41-28). Pour le PSG Handball, c’est une énorme désillusion. C’est la plus large défaite du PSG Handball depuis que QSI en a pris sa tête en 2012, à égalité avec celle d’avril 2023 en demi-finales de Coupe de France à Montpellier (33-20). Les joueurs parisiens devront vite se ressaisir avec la réception de Dunkerque en Liqui Moly Starligue dimanche après-midi (17 heures) puis le déplacement à Plock en EHF Champions League jeudi prochain (20h45).