Handball – le PSG jouera la finale de Coupe de France

La pandémie du Covid-19 perturbe le monde entier et le sport n’y échappe pas. Cette saison, l’affiche de la finale de la Coupe de France de Handball a été désignée grâce au classement de la Lidl Starligue. Le PSG et Montpellier – qui se retrouveront ce week-end en championnat – occupant les deux premières places, ils ont été désignés comme finaliste de la Coupe. Ce choix de ne jouer qu’une finale a été décidé “afin d’alléger le calendrier en raison de l’élargissement du Championnat à seize équipes dans une année olympique.” Cette finale se déroulera le 15 mai prochain entre les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Kiel pour les Rouge & Bleu (12 et 19 mai). Pour cette raison, le PSG aurait pu se désister de cette finale mais selon les informations de l’Equipe, le PSG a décidé de jouer cette finale car il n’a “pas voulu se priver d’une opportunité de soulever un trophée.” Cette saison, le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue ont été supprimés.