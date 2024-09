Pour la troisième journée d’EHF Champions League, le PSG l’a emporté (23-24) au bout d’un joli combat face au Wisla Plock. Une victoire qui fait suite au difficile déplacement (défaite 41-28) en Hongrie face à Veszprem.

Après trois journées d’EHF Champions League, le PSG compte 4 points et pointe à la cinquième place au classement avec un bilan de deux victoires et une défaite. Ce jeudi 26 septembre, les hommes de Raul Gonzalez sont venu à bout du Wisla Plock (24-23) en Pologne après une bataille âpre. Malgré une bonne entame de match d’Elohim Prandi et ses coéquipiers, les Polonais parviennent à rester au contact jusqu’à prendre l’avantage (+3) au cours de la première période, qui prendra fin sur le score de 13-13. Au retour des vestiaires, les joueurs du Wisla Plock entament bien la seconde période, et domine au tableau d’affichage jusqu’au dernier quart d’heure du match, moment où les Parisiens passent devant (17-18). Au cours de la fin de rencontre, le PSG se retrouve en infériorité numérique à deux reprises, le Wisla Plock pousse mais ne parvient pas à inverser la tendance malgré un écart nettement réduit au tableau d’affichage, et un sauvetage héroïque d’Andreas Palicka qui réalise une belle parade sur un penalty au buzzer et permet aux siens de maintenant leur victoire !

Le prochain rendez-vous européen du Paris Saint-Germain sera le 9 octobre prochain (20h45) au Stade Pierre de Coubertin face aux Danois de Fredericia, lanterne rouge au classement avec trois défaites en autant de rencontres.