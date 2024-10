Depuis le début la saison, le PSG reste invaincu en Liqui Moly StarLigue. Un bilan équivalent à l’équipe de Luis Enrique qui s’est poursuivi ce week-end pour les hommes de Raul Gonzalez.

Après sept rencontres de championnat, le PSG Handball compte autant de victoires. Une beau début de saison confirmé ce week-end avec la victoire face à Chartres ce dimanche sur le score de 36 à 26. Une large victoire acquise en seconde période après un premier acte qui s’est terminé à 16-16. Le PSG a pu compter sur des parades décisives d’Andreas Palicka, et une accélération sur le plan offensif avec le retour de Yahia Omar. La première période disputée, Raul Gonzalez décide de faire entrer en jeu Wallem Peleka et Elohim Prandi. A 14-14 (26′), le PSG a pu compter sur Léo Plantin et Ruben Marchan pour passer devant, avant de voir les Chartains revenir au score avant la mi-temps.

En seconde période, Luc Steins et Elohim Prandi sortent le PSG du piège de Chartres, avant que David Balaguer, de retour de blessure, fasse le break (24-22) à la 43e minute. Dans la suite de la rencontre et jusqu’à son terme, les Parisiens ont su se montrer dominants, et profitant par moment de l’attaque à 7 de Chartres pour trouver les espaces et marquer dans le but vide. Le second acte est remporté 20-10 par le PSG, ce qui donne le résultat finale de 36 à 26.