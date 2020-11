Après son important succès contre Porto en Champions League cette semaine, le PSG Handball retrouvait ce dimanche après-midi le championnat avec un court déplacement en région parisienne pour y affronter Créteil (13e). Lors de ce derby, le PSG Handball débute très bien la rencontre en prenant rapidement trois buts d’avance (2-5, 6e). Une avance qui ne va cesser d’augmenter au cours d’une première mi-temps totalement dominée par le PSG Handball (3-7, 10e) jusqu’à monter jusqu’à +12 à la mi-temps (10-22). Les deux grands bonhomme de cette première période se nomment Mikkel Hansen (6 buts, 100% au tirs) et Prandi Elohim avec six buts également (6/7 au tir). Yan Genty, gardien parisien a lui aussi été très performant avec 13 arrêts en 30 minutes (sur 23 tentatives adversaires).

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va poursuivre sa domination, le score évoluant entre +12 et + 13 pour les Parisiens (16-29, 41e) avant un grand Yann Genty dans les buts qui affiche un pourcentage d’arrêt de 55% avec pas moins de 18 arrêts. À dix minutes du terme, le PSG Handball compte 14 buts d’avance et se dirige tranquillement vers une neuvième victoire en neuf matches de Lidl Starligue. Avec ce succès (27-40), le PSG Handball consolide sa place de leader avec provisoirement cinq points d’avance sur Limoge (et un match en moins). Mikkel Hansen termine une nouvelle fois meilleur buteur de la rencontre avec 8 buts et un très jolie 100% au tir.