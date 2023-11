Handball – Le PSG seul leader du championnat

Le PSG Handball avait une belle occasion à saisir pour occuper seul la tête du championnat et ne s’est pas raté face à Pays d’Aix (31-39).

Après sa défaite en EHF Champions League, le PSG Handball voulait renouer avec la victoire. Surtout que l’enjeu était de taille ce dimanche en fin d’après-midi face à Pays d’Aix, à l’occasion de la 10e journée de Liqui Moly Starligue. Avec le match nul de Montpellier face à Saint-Raphaël (35-35), les Rouge & Bleu pouvaient occuper seuls la tête du championnat en cas de succès.

Le PSG ne rate pas l’occasion

Avec cet objectif en tête, les joueurs de Raul Gonzalez ne se sont pas manqués sur le terrain du Pays d’Aix. Dans une première période assez équilibrée, le PSG Handball virait déjà en tête avec deux buts d’avance (16-18). Mais grâce à une supériorité numérique dès le retour des vestiaires, le club parisien a rapidement pris une avance plus confortable (16-21, 33′) avant de s’envoler quelques minutes plus tard (28-37, 55′). Au final, les champions de France en titre ont poursuivi leur sans-faute en championnat avec une victoire sur le score de 31-39. Un succès obtenu en partie grâce à Elohim Prandi (5 buts), Kamil Syprzak (6 buts) et le gardien Jannick Green (12 arrêts). « Côté statistiques, Luc Steins et Elohim Prandi se sont illustrés, avec un 400ème but en championnat pour le Néerlandais et 400 buts dans cette compétition avec notre équipe pour l’international français », rapporte le PSG via son site officiel.

Avec 20 points en 10 journées, le PSG Handball devance Montpellier d’une unité au classement. La prochaine semaine s’annonce décisive pour les Rouge & Bleu avec la réception de Kolstad en EHF Champions League mercredi puis de Montpellier dimanche prochain pour le choc de la 11e journée de Liqui Moly Starligue.

Les résultats de la 10e journée

Chartres / Chambéry (22-27)

Dijon / Limoges (30-34)

Saran / Créteil (28-28)

Toulouse / Ivry (34-26)

Montpellier / Saint-Raphaël (35-35)

Nîmes / Nantes (21-26)

Cesson-Rennes / Dunkerque (29-33)

Aix / Paris Saint-Germain (31-39)

Classement Liqui Moly Starligue

Paris Saint-Germain Handball – 20 pts (+80) Montpellier – 19 pts (+53) Toulouse – 18 pts (+37) Nantes – 17 pts (+58) Saint-Raphaël – 13 pts (+1) Limoges – 11 pts (-4) Aix – 10 pts (+0) Nîmes – 10 pts (-3) Chambéry – 8 pts (-29) Chartres – 8 pts (-29) Dunkerque – 7 pts (-16) Cesson-Rennes – 6 pts (-13) Créteil – 5 pts (-21) Ivry – 3 pts (-30) Saran – 3 pts (-44) Dijon – 3 pts (-40)