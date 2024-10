Handball – Le PSG s’impose à Berlin dans un match haletant

Hier soir, le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League. Les Parisiens se sont imposés contre Berlin dans une rencontre où les deux équipes se sont rendues coup pour coup (38-40).

Alors qu’il a poursuivi son sans-faute en Liqui Moly Starligue le week-end dernier contre Chartres (36-26), le PSG Handball retrouvait les parquets hier soir avec le déplacement à Berlin pour le compte de la sixième journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Avec cette rencontre en Allemagne, les Parisiens voulaient s’offrir un quatrième succès de suite en Europe. Le début de match est à l’avantage des locaux, qui prennent rapidement trois buts d’avance (3-0,3e). Pas découragé, le PSG Handball va petit-à-petit refaire son retard (5-3, 7e) avant même de prendre les devants (5-6, 9e). Le match sera ensuite un mano à mano où les deux équipes s’échangeront l’avantage avant de rentrer aux vestiaires sur un score de parité (20-20).

Un quatrième succès consécutif

Au retour des vestiaires, Berlin et le PSG vont poursuivre leur mano à mano commencé en milieu de premier acte. Aucune des deux équipes ne va réussir à creuser un écart significatif, même si lors de cette deuxième période, c’est le PSG qui mène régulièrement d’une réalisation. Il faut attendre les quinze dernières minutes de la rencontre pour voir le PSG creuser un petit avantage de trois buts (29-32, 47e). Mais les Allemands ne vont pas lâcher et revenir à égalité à dix minutes du terme (32-32, 50e). Le PSG Handball ne laisse pas les locaux repassés devant et s’impose finalement de deux buts (38-40). Avec ce succès, le cinquième en six matches et le quatrième de suite en EHF Champions League, le club de la capitale pointe à la deuxième place de sa poule, à égalité de points du leader, Veszprém. Les hommes forts de cette rencontre se nomment Elohim Prandi (9 buts), Kamil Syprzak (8 buts) et Yahia Omar (8 buts) en attaque, Jannick Green et ses 12 arrêts en défense. Le PSG Handball va retrouver la Liqui Moly Straligue dimanche après-midi avec le déplacement à Istres (16 heures) avant de rejouer en EHF Champions League mercredi soir (20h45) contre le Sporting.