Handball : Le PSG s’impose contre Ivry (34-25)

Après deux semaines de trêve internationale, le PSG Handball retrouvait les parquets avec la réception d’Ivry dans le cadre de la 19e journée de Lidl Starligue. Après un début de match serré, avec peu de buts, c’est le PSG qui même d’un but (4-3, 7e / 6-5, 12e). Mais Ivry va ensuite réussir à inverser la tendance pour prendre l’avantage (7-8, 17e) et garder l’avantage qui varie entre moins un et moins deux. Ivry va même terminer la première mi-temps en tête (14-16). Au retour des vestiaires, le PSG va réussir à revenir à égalité (17-17, 33e). Pendant trois minutes (37-40e), les deux équipes ne vont pas réussir à marquer (19-19) avant que le PSG Handball ne reprenne l’avantage dans ce match (20-19, 40e). Un avantage que le PSG va conserver jusqu’à la fin du match, tout en accélérant dans les dix dernières minutes (27-22, 50e) pour voir l’équipe prendre jusqu’à neuf buts d’avance, écart au score final (34-25). Avec cette victoire, le PSG Handball poursuit son sans-faute en Lidl Starligue avec une 17e victoire en 17 matches cette saison (deux matches reportés). Le grand bonhomme du match a une nouvelle fois été Mikkel Hansen avec huit buts. Durant cette rencontre Mathieu Grebille a marqué son 500e but en championnat.