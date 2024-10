Le PSG Handball réalise un bon début de saison en EHF Champions League. Hier soir, les Parisiens se sont offerts un troisième succès en quatre matches européens contre les Danois de Fredericia (38-30).

Auteur d’un sans-faute en Liqui Moly Starligue avec cinq victoires en cinq matches, le PSG a déjà connu la défaite par deux fois cette saison. Lors du Trophée des champions contre Nantes (29-36) et en EHF Champions avec la déculottée contre Veszprém (41-28). Hier soir, sur le parquet de Coubertin, les Parisiens voulaient s’offrir une troisième victoire en quatre matches dans la compétition européenne avec la rencontre contre les Danois de Fredericia, novices dans la compétition. Le début de match est à l’avantage du PSG, qui arrive rapidement à créer un petit écart (3-1, 5e). Les coéquipiers de Luka Karabatic vont ensuite accélérer pour prendre un avantage de cinq buts dix minutes après le coup d’envoi (8-3, 10e). Mais les Danois ne vont pas lâcher et réussir à revenir à moins 1 (13-12, 23e). Le PSG Handball va finalement rejoindre les vestiaires avec trois buts d’avance (18-15).

Elohim Prandi et Kamil Syprzak en feu

En seconde période, les deux équipes vont se rendre coup pour coup et le score va longtemps rester à plus trois pour le PSG Handball. Mais dans les dix dernières minutes, le club de la capitale va accélérer et se rendre la fin de match un peu plus facile (31-26,50e). Avec Elohim Prandi (9 buts) et Kamil Syprzak (8 buts) très performants en attaque et un Andreas Palicka auteur de sept parades (sur 22 tentatives adverses), le club de la capitale va finalement s’imposer de huit buts (38-30) pour s’offrir son troisième succès en quatre matches d’EHF Champions League. Il se classe troisième de sa poule. Prochains rendez-vous pour le PSG Handball, le déplacement à Créteil en Liqui Moly Starligue dimanche après-midi avant la réception de Bucarest en EHF Champions League jeudi soir.