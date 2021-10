Hier soir, le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League – quinze jours après son match nul sur le parquet de Flensbourg (27-27) – avec la réception des Ukrainiens de Zaporozhye. Ce sont les Rouge & Bleu qui prennent un meilleur départ (2-0, 1e) et qui gardent un avantage dans cette première mi-temps avec un écart qui stagne à plus deux (5-3, 8e, 6-4, 11e). Les Ukrainiens vont réussir à revenir à égalité à la 15e minute (8-8) avant que le PSG reprenne l’avantage, qui va monter jusqu’à plus cinq à la mi-temps (19-14).

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va réussir à maintenir son avance de cinq buts pendant les 10 premières minutes de la seconde période (26-21, 42e) avant d’accélérer et compter sept buts d’avance deux minutes plus tard (29-22, 44e). Mais les Ukrainiens ne vont pas abdiquer et revenir à quatre buts (30-26, 49e). Une piqûre de rappel qui va booster le PSG, qui va totalement surclasser son adversaire dans les dix dernières minutes de la rencontre avec un avantage qui va monter jusqu’à plus 9 (38-29, 57e) pour finir avec huit buts d’avance (40-32). Avec ce succès, le PSG Handball revient à un point des leaders du groupe B que sont Veszprém, Kielce et Barcelone, futur adversaire des Rouge & Bleu en EHF Champions League le 21 octobre (20h45).