Déjà champion de France après sa victoire contre Cesson-Rennes mercredi soir (28-34), le PSG Handball jouait son dernier match de la saison en Lidl Starligue avec la réception de Nîmes. Les Parisiens commencent bien le match avec deux interceptions pour deux buts. Les Parisiens vont même réussir à prendre trois buts d’avance (3-0, 2e). Mais les Nîmois vont petit à petit revenir dans le match (5-5, 4e). Après cette égalisation, le PSG Handball va réussir à prendre deux buts d’avance (10-8, 11e). Un léger avantage que va conserver le PSG jusqu’à prendre quatre buts d’avance au moment de rentrer aux vestiaires (21-17). Les coéquipiers de Nikola Karabatic vont réussir un début de seconde période tonitruante pour porter son avance à plus 7 assez rapidement (28-21, 39e). Le PSG qui va totalement dominer cette rencontre et va prendre 11 buts d’avance (35-24, 48e). Un score qui va même monter jusqu’à plus 14 (39-25, 50e). Le PSG Handball va donc finalement s’imposer pour son dernier match de la saison en Lidl Starligue avec un nouveau record de buts marqués en championnat de France pour eux (47-27). Une très belle préparation pour son Final Four de Ligue des Champions la semaine prochaine (12 et 13 juin). Les Parisiens qui ont – dans la foulée de cette belle victoire – reçu leur trophée de champion de France.