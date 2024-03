Handball – Le PSG termine sa phase de poules sur un succès

Après sa défaite sur le parquet de Zagreb la semaine dernière, le PSG Handball a terminé sa phase de poules de l’EHF Champions League par un succès contre Szeged (37-33).

Alors qu’il pouvait encore croire à une qualification directe en quarts de finale de l’EHF Champions League, Le PSG Handball s’était incliné sur le parquet de Zagreb (28-26) la semaine dernière. Il avait ensuite concédé le match nul – sur son parquet – contre Toulouse (29-29) en Liqui Moly Starligue. De retour à Coubertin hier soir, le club de la capitale, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition européenne, voulait terminer sur une bonne note sa phase de poules d’EHF Champions League. Dans cette rencontre, c’est le PSG Handball qui va ouvrir le score. Mais les visiteurs vont rapidement réussir à prendre un petit avantage de deux buts (3-5, 6e). Une avance qui va même monter jusqu’à plus quatre (4-8, 13e). Si le PSG n’est pas décroché, il n’arrive pas à redescendre sous la barre des deux buts de retard (11-13, 20e). Il faut attendre les trois dernières minutes de la première mi-temps pour voir les Rouge & Bleu égaliser (14-14). Le PSG va même réussir à prendre un but d’avance (15-14) juste avant la pause.

Une entame de match difficile

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va réussir à maintenir son avance, qui va fluctuer entre plus deux et plus trois (20-17, 36e). Dans les 20 dernières minutes de la rencontre, les Parisiens vont accélérer et petit-à-petit prendre le large face à son adversaire du soir (24-20, 42e). Une avance qui va monter jusqu’à plus huit (28-20, 46e). Dans les dix dernières minutes de la rencontre, le score oscillera en plus set et plus huit en faveur du club de la capitale, même si les Hongrois vont réussir un rapproché à quatre buts (33-29, 54e). Mais les Parisiens ne trembleront pas et s’offrent finalement une victoire tranquille (37-33). Avec ce succès, le PSG termine troisième de sa poule et attend de connaître son adversaire lors des huitièmes de finale de l’EHF Champions League. Kamil Syprzak a été l’homme de la rencontre avec 10 buts inscrits.