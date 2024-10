Hier soir, le PSG Handball affrontait Bucarest en EHF Champions League. Les Parisiens se sont imposés lors d’un match avec de nombreux rebondissements.

Le PSG Handball réalise un bon début de saison. Invaincu et leader de la Liqui Moly Starligue, et trois victoires en quatre matches d’EHF Champions League. Hier soir, le club de la capitale recevait Bucarest pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes de la compétition européenne. Le début de match est serré, les deux équipes n’arrivant pas à se départager (3-3, 6e). Ce sont les visiteurs qui vont s’offrir une légère avance (4-6, 8e) arrivant à maintenir longtemps les coéquipiers de Luka Karabatic à moins un (6-7, 11e). Le capitaine du PSG qui a d’ailleurs atteint la barre des 300 buts en EHF Champions League lors de cette rencontre. Toujours dans le sillage des Roumains, le PSG Handball va réussir à prendre l’avantage pour la première fois de la soirée après 15 minutes de jeu (8-7) avant de prendre deux buts d’avance (10-8, 18e). Mais Bucarest va accélérer en fin de première mi-temps pour rentrer aux vestiaires avec une avance de trois buts (16-19).

Un match accroché et spectaculaire

Très rapidement en seconde période, le PSG Handball va recoller à un but (19-20, 33e) réussissant même à égaliser (21-21, 35e). Mais les Roumains, malgré la belle performance de Jannick Green dans les buts, vont réussir à maintenir un petit matelas d’avance (21-23, 38e). Le score va osciller entre plus deux et plus un pour les visiteurs avant que le PSG arrive de nouveau à recoller au score à dix minutes de la fin (27-27, 50e). Les Parisiens reprendront ensuite le leadership dans cette rencontre à cinq minutes de la fin (31-30, 55e). Le PSG Handball ne laissera pas son adversaire du soir reprendre le contrôle de la rencontre et s’impose finalement de trois buts (35-32). Durant cette rencontre, Elohim Prandi s’est bien illustré avec neuf buts, meilleur marqueur de la rencontre, tout comme Kamil Syprzak (8 buts) et Ferran Sole (7 réalisations). Dans les buts, Jannick Green a réalisé douze arrêts. Le PSG Handball retrouvera les parquets dimanche après-midi avec la réception de Chartres en Liqui Moly Starligue avant de retrouver l’EHF Champions League jeudi avec un déplacement à Berlin.