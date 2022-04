Handball – Une victoire et un record historique pour le PSG

En ce dimanche 10 avril, à 16h, le Paris Saint-Germain se déplaçait en terres bretonnes afin d’y affronter Cesson-Rennes. Leaders au classement, les Rouge & Bleu se sont dressés face à une équipe invaincue à domicile cette saison en Liqui Moly StarLigue, en étant eux-mêmes invaincus en championnat et sur une série de 22 victoires en 22 matchs. Inaugurée le 14 mars 2019 avec 4.473 personnes, c’est aujourd’hui, pour la réception du PSG, près de 4.500 supporters qui ont garnis les travées de la Glaz Arena, un record d’affluence pour la salle bretonne.

Au cours d’une première période plutôt serrée comme l’a espéré Stéphane Clemenceau, le président de Cesson Rennes dans les colonnes de Ouest France avant la rencontre, le Paris Saint-Germain prend l’avantage et est devant à la mi-temps (10-12). C’est au retour des vestiaires que les hommes de Raúl González Gutiérrez déroulent et jusqu’à la fin de la rencontre, pour finalement l’emporter 23-30 face à Cesson-Rennes. Excellente semaine pour le PSG Handball, qui s’était qualifié pour les quarts de finale de l’EHF Champions League en milieu de semaine en s’imposant (37-30) à domicile face aux Norvégiens d’Elverum. En plus de la victoire du jour et du boulevard vers le titre que se sont créés Karabatic et compères, c’est un record absolu que décroche les Parisiens. En amont de la rencontre du jour, c’est Adama Keita qui s’est exprimé sur le sujet pour le site officiel du club : « On veut battre des records et rentrer dans l’histoire de notre championnat. Si on gagne face à Cesson-Rennes, on réalisera la meilleure entame de l’histoire de la Liqui Moly StarLigue avec 23 succès ».

2⃣3⃣ victoires pour débuter une saison ! C'est un #record en #LMS ! — PSG Handball (@psghand) April 10, 2022

En effet, avec 23 victoires au compteur en 23 matchs, le PSG est l’équipe qui réalise la meilleure saison de l’histoire du championnat de France de Handball. Le précédent record était de 22 succès consécutifs, détenu par … le PSG.