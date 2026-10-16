Hansi Flick annonce le retour de deux joueurs avant le PSG

Mardi soir, le match entre le PSG et le FC Barcelone est attendu avec impatience. Hansi Flick, le coach du Barça, a annoncé le retour de deux joueurs importants avant ce choc.

Après sa belle victoire sur la pelouse de Manchester City mercredi soir (2-4), le PSG va retrouver la Ligue des champions mardi avec la réception – au Parc des Princes – du FC Barcelone pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue. Pour ce choc, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, seul Senny Mayulu pourrait manquer à l’appel. Du côté du Barça, il y avait des interrogations sur les possibles présences de Raphinha, blessé avec la sélection brésilienne et qui avait manqué les trois derniers matches du club catalan, et Frenkie de Jong, qui n’a toujours pas joué de la saison.

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« Son temps de jeu doit être géré comme il se doit »

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Betis Séville (18 heures), Hansi Flick a donné des nouvelles de ses deux joueurs, qui pourraient avoir du temps de jeu lors de cette rencontre de la neuvième journée de Liga qui se déroulera trois jours avant le choc contre le PSG. « Si vous lui posez la question, il vous dira qu’il est prêt à être titulaire, mais je dois y aller étape par étape avec lui. Il s’est bien entraîné avec le groupe, et son temps de jeu doit être géré comme il se doit. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera disponible, tout comme Frenkie de Jong, lance le coach allemand dans des propos relayés par AS. Frenkie est un joueur de très haut niveau, et je suis très heureux de son retour. Nous devons suivre son évolution, car il revient de blessure, comme Rodri. Cela nous offre une nouvelle option. Il faut voir comment il évolue. Tout semble bien se passer, même à l’entraînement. Il sera en mesure d’avoir quelques minutes demain. »