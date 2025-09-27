Hansi Flick confirme le retour de Lamine Yamal avant le PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Il y aura de nombreux absents des deux côtés. Mais le Barça pourra compter sur un retour de poids.

Quatre jours après son match contre Auxerre, le PSG se déplacera à Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre que tous les supporters de football attendent, les deux entraîneurs vont être privés de nombreux joueurs. Du côté du PSG, Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé, Marquinhos, Désiré Doué et peut-être Joao Neves.

A voir aussi : LdC – Le FC Barcelone officialise deux nouveaux forfaits avant d’affronter le PSG

Il devrait jouer quelques minutes face à la Real Sociedad

Du côté du FC Barcelone, Raphinha, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia et Marc-André ter Stegen manqueront à l’appel face au PSG. Mais Hansi Flick, le coach catalan, pourra compter sur un retour de poids. Touché à l’aine lors de la dernière trêve internationale avec l’Espagne, Lamine Yamal n’avait pas remis les pieds sur le terrain. Ce samedi, à la veille de la rencontre contre la Real Sociedad, Hansi Flick a confirmé que le prodige espagnol devrait avoir un peu de temps de jeu ce week-end en vue de la rencontre contre le PSG. « Qu’il soit sur le banc ou dans l’équipe, il jouera sûrement quelques minutes. Tout le monde est convaincu que c’est le bon moment pour lui de revenir. Nous sommes heureux de l’avoir comme option pour le match de demain », lance le coach allemand dans des propos relayés par Le Parisien.