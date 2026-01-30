Hansi Flick : « J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu »

Ces derniers jours, le PSG s’est offert les services de Dro Fernandez. Un transfert qui n’a pas plu du côté du FC Barcelone, son ancien club. Hansi Flick, coach du Barça, est revenu sur ce départ.

S’il s’est montré peu actif sur ce mercato hivernal, le PSG s’est tout de même offert une recrue en la personne de Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain (18 ans), qui a joué cinq matches avec le FC Barcelone cette saison, avait expliqué à ses dirigeants qu’il ne comptait pas poursuivre sa carrière dans son club formateur. Il a expliqué vouloir signer au PSG. Dans un premier temps, le club de la capitale souhaitait lever sa clause libératoire, avant de finalement négocier un transfert autour des huit millions d’euros.

« Il aurait eu un grand avenir ici »

Au moment des rumeurs sur une arrivée de Dro Fernandez au PSG, Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, avait eu des mots durs envers son futur ex-joueur, l’écartant même de l’entraînement collectif. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach allemand a tenu à revenir sur ses paroles. « J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football« , lance Hansi Flick dans des propos relayés par Foot Mercato.