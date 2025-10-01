Hansi Flick : « Le PSG est un rival extraordinaire »

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et le FC Barcelone s’affrontent dans le choc de la 2e journée de Ligue des champions. Une belle affiche entre deux équipes ambitieuses dans le jeu.

C’est le match attendu par les amateurs de football en 2025. Considérés comme les deux meilleures équipes du monde, le FC Barcelone et le PSG s’affrontent ce mercredi soir sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuïc. Cependant, les deux coaches font face à une hécatombe de blessures, notamment du côté des Rouge & Bleu. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur barcelonais, Hansi Flick, est impatient d’affronter les champions d’Europe.

Le match face au PSG

« On a joué les meilleures équipes d’Europe et on va jouer la meilleure équipe de la saison dernière. On est impatients de jouer ce match. L’hécatombe de blessures ? Je pense que les blessés font partie du jeu, il faut gérer le calendrier. Ce n’est pas forcément bien pour les joueurs. On veut tous être prêts à jouer, mais ce n’est pas idéal pour les fans, ni pour qui que ce soit. Dans chaque équipe, il y a de grandes qualités, ce sera un grand match demain. »

Le Barça est-il le favori de la Ligue des champions ?

« Bien sûr, nous sommes le Barça, nous voulons être favoris, mais nous savons que cela demande beaucoup de travail, c’est un très long chemin. Le PSG est un rival extraordinaire. »

Une revanche à prendre après l’élimination en 2024 ?

« Je ne pense pas au dernier match, je me concentre sur le prochain. Je ne pense pas au passé, leur équipe est différente, la nôtre aussi, tout a complètement changé. L’expulsion d’Araujo il y a deux ans ? C’est différent d’il y a deux ans. J’ai une confiance absolue en Araujo et en nos capitaines. Je suis très heureux de l’avoir parmi nous. »

Une bataille au milieu de terrain

« C’est important mais nous avons d’autres postes aussi. Je pense que toutes les positions seront importantes et que nous devons gagner les duels sur tout le terrain. Je suis très heureux de pouvoir voir le match de demain et je crois que nous pouvons toujours progresser, et pour cela, le PSG est une excellente épreuve. »

La stratégie à adopter face au PSG

« Il faut travailler notre stratégie. Je le dis souvent, c’est une question de positionnement et de contrôle du ballon. ce ne sera pas facile parce qu’ils savent presser et dominer, ils savent où le ballon doit aller. Il faut jouer au plus haut niveau dès la première minute, et c’est ce que nous attendons de nos joueurs, c’est la Ligue des champions. »

Les louanges sur Lamine Yamal

« C’est un joueur exceptionnel mais on en a d’autres dans l’effectif. Il n’a que 18 ans et il doit travailler dur. Il est très talentueux mais pour passer au niveau d’après, il doit continuer de travailler. Il est capable de le faire je pense. Il ne doit pas seulement jouer avec le ballon, il doit aussi défendre. Je demande ça à chaque joueur, pas seulement à lui. Mais c’est sûr qu’il sait faire la différence. »