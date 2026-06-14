Hansi Flick ne veut pas entendre parler d’un départ de Ferran Torres

Ces derniers jours, le nom de Ferran Torres a été associé au PSG en cas de départ de Bradley Barcola. Si le joueur est concentré sur la Coupe du monde, son entraîneur, Hansi Flick, ne veut pas le voir partir de Barcelone.

Le PSG voudra se renforcer cet été. Le club de la capitale a pisté plusieurs postes dans cette optique. L’attaque, avec les probables départs de Lee Kang-in et Gonçalo Ramos, pourrait amener le PSG à sonder le mercato des attaquants. Plusieurs noms ont déjà été avancés. Le plus récent ? Ferran Torres. Le club de la capitale penserait à l’international espagnol en cas de départ de Bradley Barcola, qui discute d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants et qui attise les convoitises (Arsenal, Liverpool). Mais du côté du FC Barcelone, on ne veut pas entendre parler d’un départ.

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Ferran Torres focalisé sur la Coupe du monde

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, Hansi Flick, son coach au sein du club catalan, ne compte pas le voir partir lors du mercato estival, lui qui est un joueur important du champion d’Espagne. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, le Barça comptait entamer des discussions sur une prolongation à l’automne. Mais avec l’intérêt du PSG, il pourrait avancer la date des premières discussions, assure le quotidien sportif espagnol. Du côté du joueur, son entourage indique qu’il est concentré sur la Coupe du monde avec l’Espagne et qu’il n’est pas au courant de l’intérêt du PSG à son égard ou des intentions du FC Barcelone d’avancer le début de négociations pour sa possible prolongation de contrat.