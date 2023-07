Harry Kane a toujours un seul club en tête pour son futur

Cet été, le PSG souhaite recruter un attaquant de pointe de très haut niveau. Parmi les cibles, on trouve Harry Kane. Mais ce dernier n’aurait toujours qu’une seule destination en tête, le Bayern Munich.

Lors du mercato estival, le PSG compte boucher un manque dans son effectif, un véritable numéro 9 de très haut niveau. Ces dernières semaines, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou bien encore Gonçalo Ramos et Harry Kane ont été avancés dans la presse européenne. Les favoris ou les cibles prioritaires ont souvent changé. En ce qui concerne l’Anglais (29 ans), le club de la capitale aurait rencontré son entourage il y a quelques semaines. Mais il aurait une préférence pour son avenir et ce ne serait pas les Rouge & Bleu.

A voir aussi : Daniel Levy reste ferme sur le dossier Harry Kane

Il ne veut que le Bayern

Selon les informations de Sport 1, Harry Kane n’a qu’un souhait pour son avenir, rejoindre le Bayern Munich. Il devrait le faire savoir à ses dirigeants lors de son retour à l’entraînement avec Tottenham demain. La proposition du champion d’Allemagne l’a convaincu. Les deux clubs sont actuellement en contact afin de tenter de finaliser l’opération. Selon le média sportif allemand, les discussions pourraient se poursuivent jusqu’en août. En effet, Daniel Levy, le patron des Spurs, n’est pas facile en affaire et le Bayern ne compte pas faire de trop grosse folie dans ce dossier. Sa dernière offre tournerait autour de 80 millions d’euros. Il considère cette offre très juste et ne compte pas monter plus haut, et surtout pas atteindre la barre des 100 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat dans un an. Le club entraîné par Thomas Tuchel se dirait confiant à l’idée que Tottenham acceptera dans les semaines à venir l’offre munichoise au vu du souhait de leur attaquant vedette de tenter une nouvelle aventure après 12 ans au club. Une chose est sûre, Kane ne prolongera pas. Tottenham pourrait ainsi le perdre gratuitement l’été prochain.